Edinilen bilgiye göre kaza, Keykubat Bulvarı D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ARE 843 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen 07 NVV 34 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı.
Kazada 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Kaza sebebiyle sol seriş bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.