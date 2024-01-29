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Alanya'da korkunç kaza! İki araç pert oldu

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Alanya'da gece saatlerinde meydana gelen korkunç kaza Keykubat Bulvarı D-400 karayolunda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç çarpışarak hurdaya döndü.

Alanya'da korkunç kaza! İki araç pert oldu mask
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Edinilen bilgiye göre kaza, Keykubat Bulvarı D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ARE 843 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen 07 NVV 34 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı.

Kazada 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle sol seriş bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 13:57 - Asayiş

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