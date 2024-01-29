KAZA Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. A.T.(41) idaresindeki 07 E 8504 idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücüsü asfalta yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye götürdü. A.T’nin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. ( Haber MERKEZİ)
29 Oca 2024 - 13:57- Asayiş Güncelleme:
Alanya’da feci olay! Motosiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor
Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.