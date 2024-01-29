29 Oca 2024 - 13:57- Asayiş G:

Alanya’da feci olay! Motosiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor

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Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı

Alanya’da feci olay! Motosiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor mask
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KAZA Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. A.T.(41) idaresindeki 07 E 8504 idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Sürücüsü asfalta yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye götürdü. A.T’nin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. ( Haber MERKEZİ)

# sağlık, sevk, acil, kaza, haber, Motosiklet

29 Oca 2024 - 13:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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