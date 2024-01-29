Erman Toroğlu'ndan olay açıklamalar: Evimin içinde bir yıl çıplak gezdim

Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz, lüks evini ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Bir binanın en üst katında oturan Erman Toroğlu'nun evi boğaz manzaralı. Ayrıca Toroğlu evinin her bir köşesini camla kaplatmış. Bu olay hakkında yaşadığı talihsiz bir olayı aktaran Toroğlu, şunları söyledi: "Bu eve ilk taşındığım zaman evi dekore ettim. Terası camlarla döşedim. Karşıdaki otelden evin içi görünmesin diye camları filmle kaplattırdım. Evin içinde çıplak geziyorum, bir gün otelin müdürü telefon açtı, ‘Hocam senin camlar filmli değil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. ‘Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun’ dedi. Hemen camcıyı çağırdım. Bir sene sonra bana ‘pardon ters yapıştırmışım’ cevabını verdi. O arada magazine düşsem yanmıştım. Ben de hiç gidip karşıdan bakmadım. O yüzden kimseye güvenmeyin." dedi. Bodrum'daki yazlığının yatak odasını aynayla kaplayan Toroğlu, İstanbul'daki evinde de aynı yöntemi kullanmış.



Televizyon dünyasındaki arkadaşlıklara da çok fazla güvenmediğini belirten Erman Toroğlu samimi açıklamalarda bulundu. Kurulan dostlukların yalandan ibaret olduğunu ifade eden Erman Toroğlu: 'Ben kovulduğumda en yakın arkadaşım Şansal Büyüka zil çalıp oynadı. Benim kovulacağımı anlayınca kovandan yana oldu. Benden yana, kader arkadaşından yana olmadı her şeyleri para. Biraz ağır geliyor ama öyle!' diyerek sitem etti.

Kaynak: Haber Merkezi