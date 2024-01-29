- Ekonomi

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Meclise geldi...

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Son yıllarda gündemden düşmeyen ev hanımlarına yönelik emeklilik hakkı kanunlaşıyor. Meclise gelen tasarıda yer alan detaylar ev hanımlarının yüzünü güldürecek cinsten...

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Meclise geldi... mask
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye gelen yeni tasarıya göre, Torba yasa teklifiyle gündeme gelmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik hakkıyla ilgili muhalefet harekete geçti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, çalışmayan ve evliliklerinde 25 yılı dolduran ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

CHP’li Mahmut Tanal, evliliklerinde 25 yılı dolduran çalışmayan kadınlara emeklilik hakkı tanınması amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.
Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, sosyal devlet vurgusu yapıldı.


Gerekçede, sosyal devlet anlayışına göre devletin, ekonomik ve sosyal yaşama müdahale yoluyla, toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak, ulusal bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemesi gerektiği kaydedildi. "Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerektiğinin" belirtildiği gerekçede, ayrıca anayasanın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinin, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü içerdiği aktarıldı.
Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, devletin sosyal güvenliği sağlayacak tedbirleri alma yükümlülüğünün, anayasadan kaynaklanan bir yükümlülük olduğu vurgusu yapıldı.


Çalışma hayatına katılamayan kadınların, çoğunlukla çocuklarının bakımını üstlenmesi sebebiyle çalışma hayatından mahrum kaldığının dile getirildiği gerekçede, “Toplumsal gerçeklerin farkına vararak bu durumların meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hususunda birtakım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, çeşitli sebeplerle iş hayatına katılamayan ev kadınlarının ileri yaşamlarının güvence altına alınmasının devletin bir görevi olduğu kabul edilmeli ve evlilikte 25 yılı dolduran ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 12:37 - Ekonomi

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