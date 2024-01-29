BŞB’den Demirtaş’ın kanalizasyon sorunu ortadan kaldıracak yatırım

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışması başlatıldı. ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı’nın yatırım planı kapsamında ihale edilen “Alanya ilçesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Sözleşmesi” Alanya’nın doğusunda sahil kenarında yer alan ve kentsel olarak çok hızlı gelişim gösteren ve mevcutta kanalizasyon hattı bulunmayan Demirtaş Mahallesi’ni kapsıyor.

39 KM KANALİZASYON HATTI

Sözleşme kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel, Demirtaş Mahallesi’nde kanalizasyon alt yapısı tamamlanmadan yoğun bir inşaat yapılaşması başladığını söyledi. Bunun sonucunda kanalizasyon alt yapısı ihtiyacı doğduğunu ifade eden Demirel, “Bu ihtiyacın giderilmesi için yaklaşık 39 km’lik kanalizasyon projesi yapılmış ve ihale edilmiştir. Projenin yaklaşık 100 milyon liraya kal olması bekleniyor. Şu ana kadar 15 km’lik imalat tamamlandı” dedi.

BAŞKANIM YAPAMAYACAĞI SÖZÜ VERMEZ

Demirtaş Mahalle Muhtarı Mustafa Doğrul da hızlı yapılaşma sonrası kanalizasyon ihtiyacının doğduğunu belirtti. Muhtarlar Buluşması’nda Başkan Muhittin Böcek’e bu ihtiyacı dile getirdiklerini söyleyen Muhtar Doğrul, “Kanalizasyon ekibi çalışmalara başladı. İçme suyu kuyularımız tehlikedeydi. Sağlığımız tehlikedeydi. Ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu borularının da değişimi başladı. Kanalizasyonla birlikte devam ediyor. Muhittin Başkana teşekkür ediyoruz. Verdiği sözü tuttu. Zaten başkanım yapmayacağı şeyin sözünü vermez. Öz verili bir çalışma var. Proje bittiğinde koku, sivrisinek problemi bitecek” diye konuştu. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)