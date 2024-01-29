- Magazin

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz cuma günü beyin kanaması geçirmişti. Acil ameliyata alınan oyuncunun son durumu hakkında oynadığı dizinin yapım şirketi olan Gold Film'den açıklama geldi.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Usta dizi ve tiyatro sanatçısı Settar Tanrıöğen, geçitğimiz cuma günü beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımını üstlenen Gold Film Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada Tanrıöğen'in bilincinin açık olduğu, yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtilirken, Settar Tanrıöğen'in kaldırıldığı hastanenin başhekiminden yapılan açıklamalara da yer verildi.

Açıklamada , "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Yer, günü, sağlık, kızılcık şerbeti, beyin kanaması

29 Oca 2024 - 11:26 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı mask
Karısının çıplak pozlarını paylaşmıştı; sonraki hamlesi herkesi şaşırttı
Mini kırmızı elbisesiyle gündeme oturdu mask
Mini kırmızı elbisesiyle gündeme oturdu
Cem Karaca'nın Gözyaşları fiilminin galasından sonra oyuncular birbirine girdi mask
Cem Karaca'nın Gözyaşları fiilminin galasından sonra oyuncular birbirine girdi
Volkan Konak'tan şok açıklama! 'Şarkı söylemem... mask
Volkan Konak'tan şok açıklama! 'Şarkı söylemem...
Yargı'ya flaş transfer! mask
Yargı'ya flaş transfer!
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi mask
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber