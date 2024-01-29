Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti yönetiminden açıklama geldi

Usta dizi ve tiyatro sanatçısı Settar Tanrıöğen, geçitğimiz cuma günü beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımını üstlenen Gold Film Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada Tanrıöğen'in bilincinin açık olduğu, yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtilirken, Settar Tanrıöğen'in kaldırıldığı hastanenin başhekiminden yapılan açıklamalara da yer verildi.
Açıklamada , "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.