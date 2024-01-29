Fatih Terim çılgına döndü: Sahaya girdi, polisler zor tuttu

Kısa bir süre önce Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek sahalara geri dönen Fatih Terim, yeni takımın başında çıktığı 5’inci maç olan PAOK maçında ilk mağlubiyetini tattı.
Kıran kırana geçen karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında PAOK’un attığı gol, zaten gergin olan Terim’i çileden çıkarttı. PAOK teknik direktörü ile atışan Fatih Terim’i kimse tutamadı. Stadyumdaki polislerin de müdahale ettiği olayda Terim’i yatıştırmak hiç de kolay olmadı.
Olaylar sonrasında Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş ile PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.
2-1’lik bir skor ile mağlup olan Panathinaikos, aynı zamanda Fatih Terimin’de ilk mağlubiyeti oldu. Yunan basınında kıran kırana geçen maçtan çok, Fatih Terim’in çileden çıktığı anlar ve polisin bile müdahale etmekte çekindiği o anlar konuşuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.