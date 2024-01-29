Alanya bu hafta donacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Hava tahmin firması Windy'nin yayınladığı tahminlere göre, Alanya'da hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün içinde düşüş yaşayacak. Alanya'nın kuzey mahallelerinde yoğun kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar bazı mahallelerle eksi 7 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki 5 gün içinde kar birikimi de yoğun şekilde artacak. Alacami, Şıhlar, Beldibi, Çamlıca ve çevre mahallelerde kar birikimi en az 15 cm olması bekleniyor. Şıhlar ve Karapınar mahalleleri çevresinde ise sıcaklığın eksi 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.