29 Oca 2024 - 10:52- Gündem G:

Alanya bu hafta donacak! Yoğun kar yağışı geliyor

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Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Alanya'nın kuzey mahallelerinde yoğun kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksiye düşmesi bekleniyor

Alanya bu hafta donacak! Yoğun kar yağışı geliyor mask
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Hava tahmin firması Windy'nin yayınladığı tahminlere göre, Alanya'da hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün içinde düşüş yaşayacak. Alanya'nın kuzey mahallelerinde yoğun kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar bazı mahallelerle eksi 7 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki 5 gün içinde kar birikimi de yoğun şekilde artacak. Alacami, Şıhlar, Beldibi, Çamlıca ve çevre mahallelerde kar birikimi en az 15 cm olması bekleniyor. Şıhlar ve Karapınar mahalleleri çevresinde ise sıcaklığın eksi 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

# Alanya, Hava

29 Oca 2024 - 10:52 - Gündem

Mahreç  Toygar Dim

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