Alanya'da emlak ve inşaat sektörünün lider isimlerinden biri olan ve yıllardır sektörün içinde bulunan Durmuş Özgen, özellikle Kazakistan’dan gelenlerin hayal kırıklığına uğradığını ve bu durumun ev fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Özgen, Türkiye’nin karmaşık yasaları ve Türk lirasının değersizliği nedeniyle yerli halkın ev alma şansının kalmadığını ifade etti.

"PİYASADA PARA KALMADI, BÜTÜN YATIRIMCILAR GİTTİ"

Anlamsız siyasetin Türkiye ekonomisine ciddi hasarlar bıraktığını ve acilen halkın gönlünün alınması gerektiğini vurgulayan Özgen, konut satışının ekonominin mihenk taşı olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Özgen, “Sektörde yaprak kıpırdamıyor. Kira ve satış konusunda hiçbir hareket yok. Piyasada para kalmadı. Bütün yatırımcılar gitti” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi