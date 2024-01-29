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Alanya'da yoğun kar yağışı: 10 kişi yaylada mahsur kaldı

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Alanya Gökbel yolu Çökele Yaylası'nda yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı

Alanya'da yoğun kar yağışı: 10 kişi yaylada mahsur kaldı mask
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Gökbel Yolu Çökele Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası 10 kişi mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı merkezine ulaşan İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Ekipleri kurtarma operasyonu için bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından gece 03.30 sıralarında çok sayıda araçla birlikte kurtarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 10:34 - Gündem

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