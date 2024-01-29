Gökbel Yolu Çökele Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası 10 kişi mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı merkezine ulaşan İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Ekipleri kurtarma operasyonu için bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından gece 03.30 sıralarında çok sayıda araçla birlikte kurtarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.