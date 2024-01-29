29 Oca 2024 - 10:16- Gündem G:

İlk anket yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar

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Yerel seçimlerin odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kılıçlar çekildi seçim sandığı beklenmeye başladı. İmamoğlu ve Kurum arasında geçeceği düşünülen yarışta kim kazanacak? İşte ilk anket sonuçları

İlk anket yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar mask
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Türkiye adım adım seçime gidiyor. Aday belirleme sürecinde sona gelindi. 2023 seçimlerinin ardından başta İYİ Parti olmak üzere birçok siyasi parti seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. Bu da İstanbul'da çekişmeyi daha da arttırdı.

31 Mart seçimlerinde CHP mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'yla, AK Parti eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la, İYİ Parti 2019 seçimlerinin önemli ismi Buğra Kavuncu ile, Zafer Partisi ise eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'yla yarışa girecek. DEM Parti'de ise Selehattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın kulislerde adı geçiyor.

DEM Parti'nin aday çıkarması halinde Ekrem İmamoğlu'nun alacağı oy oranı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki yazısında Metropoll Anket Şirketi'nin İstanbul'da yaptığı son anket çalışmasına yer verdi. Anket İstanbul'da ilk defa 4 aday yapıldı ve DEM Parti'nin aday çıkarma ihtimali göz önüne alındı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangisine oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

İmamoğlu yüzde 41.6, Murat Kurum yüzde 38 Dem Parti adayı yüzde 5.6 ve İYİ Parti adayı yüzde 2.9 oy aldı.

Katılımcıların yüzde 11.9'u "fikrim yok" dedi.

İYİ Partililerin yüzde 63.8'i İmamoğlu'na, yüzde 24.1'i ise kendi adaylarına oy vereceğini belirtti.

Dem Partililerin ise yüzde 61.7'si kendi adaylarına yüzde 34.8'i İmamoğlu'na destek vereceğini belirtti.

Yalnızca İmamoğlu ve Kurum'un yarışma ihtimalinde İmamoğlu'na yüzde 46.7 oy çıkarken, Kurum'a yüzde 39.1 oy çıktı.İkili arasındaki yarışta yüzde 14.2 ise 'fikrim yok' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 10:16 - Gündem

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