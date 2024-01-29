CHP'de neler oluyor? Kürt ve Alevilerin tasfiye iddiası ortalığı karıştırdı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 27 Ocak'ta CHP kurultayında eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğini ve Alevilere kıyım yapıldığını iddia ederek istifa etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi ve Kürtlerin CHP'den tasviye edildiği iddiaları hakkında gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:



"Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi “Ben aday gösterilmedim” deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum."





Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının tasfiyesiyle ilgili iddiaya da yanıt veren Özel şöyle devam etti: "Battal Bey’in aday gösterilmediği gün aday gösterilen 10 kişiden dördü kurultayda karşımızdaki isimdi. Bir tasfiye söz konusu değil. Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor. Hatta bana şöyle eleştiriler geliyor: 'Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu’na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun' diyorlar."