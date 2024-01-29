Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunu etkileyen büyük depremlerin ardından, Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sabah yerel saatle 09:43'te, Kahramanmaraş merkezli 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.
7.6 ve 7.4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgede gerçekleşen bu artçı sarsıntılar, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı depremlere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.