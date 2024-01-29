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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 9.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mask
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6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunu etkileyen büyük depremlerin ardından, Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sabah yerel saatle 09:43'te, Kahramanmaraş merkezli 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.

7.6 ve 7.4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgede gerçekleşen bu artçı sarsıntılar, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı depremlere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, türkiye, deprem

29 Oca 2024 - 10:00 - Gündem

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