Akaryakıta bir zam daha: Böylesi ilk defa oluyor

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Peki 29 Ocak Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin-mazot litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar…
Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!
Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
29 OCAK PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL
Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL
ANKARA
Benzin: 39,03 TL
Motorin: 40,92 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL
İZMİR
Benzin: 39,22 TL
Motorin: 41,11 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.