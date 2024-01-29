- Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha: Böylesi ilk defa oluyor

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2024 yılına girdiğimizden bu yana durmayan akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Artan maliyetler ve küresel petrol krizinin etkili olduğu zamlar sonrası işte yeni fiyatlar....

Akaryakıta bir zam daha: Böylesi ilk defa oluyor mask
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Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Peki 29 Ocak Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin-mazot litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar…

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

29 OCAK PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL
Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 39,03 TL
Motorin: 40,92 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL


İZMİR
Benzin: 39,22 TL
Motorin: 41,11 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Gelen, İstanbul, ankara, Ocak

29 Oca 2024 - 09:45 - Ekonomi

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