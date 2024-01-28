28 Oca 2024 - 09:44- Ekonomi G:

Motorine üçüncü kez büyük zam!

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 38 kuruş zam bekleniyor

Motorine üçüncü kez büyük zam! mask
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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

BENZİNE ZAM YOK

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Kaynak: Karar

# Son, Gelen, Ocak

28 Oca 2024 - 09:44 - Ekonomi

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