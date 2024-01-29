Drift atan sürücüye ceza

Üsküdar, Üçpınarlar Caddesi üzerinde dün hafif ticari araçla drift atan sürücü E.M., trafiği tehlikeye attı. O anlar aynı istikamette seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede sivil trafik ekipleri tarafından yakalanan E.M. gözaltına alındı. Sürücüye, drift yaparak trafiği tehlikeye attığı için 32 bin 233 TL, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddesinden 690 TL, 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanma' maddesinden 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 900 TL ceza kesildi. Sürücü E.M.'nin kullandığı hafif ticari araç ise 60 gün trafikten men edildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.