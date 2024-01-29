- Siyaset

İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti

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Yerel seçim kararının ardından eleştirilerin sürdüğü İYİ Parti'den yeni bir istifa haberi daha geldi. Hakan Alkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti mask
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31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla katılacağını duyuran İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve 'sağ kolu' olarak bilinen Hakan Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından istifa kararını paylaşan Alkan şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla”

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29 Oca 2024 - 09:21 - Siyaset

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