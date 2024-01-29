- Asayiş

Kaldırıma çıkan otomobil, yolun alt kısmına düştü: 6 yaralı

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DİYARBAKIR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yolun alt kısmına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaldırıma çıkan otomobil, yolun alt kısmına düştü: 6 yaralı mask
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Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde meydana geldi. S.A.  yönetimindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yolun alt kısmına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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29 Oca 2024 - 05:10 DHA - Asayiş

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