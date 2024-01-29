Kaldırıma çıkan otomobil, yolun alt kısmına düştü: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yolun alt kısmına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.