2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.