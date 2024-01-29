2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.