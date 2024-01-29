- Asayiş

2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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TUZLA'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

2 katlı binanın çatısı alev alev yandı mask
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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29 Oca 2024 - 05:10 DHA İstanbul- Asayiş

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