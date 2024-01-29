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Ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi

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VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

Ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde yanarak can verdi mask
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Yangın gece geç saatlerde Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesinde çıktı. Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(NOT: Annenin adı ve soyadı aynı / Güler Güler)

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29 Oca 2024 - 05:10 DHA Van- Asayiş

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