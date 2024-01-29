Bakandan BAĞ-KUR'lulara duyuru: Prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Işıkhan ancak bu çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair bir şey söylemedi.

Bakan Vedat Işıkhan katıldığı televizyon programında Bağ Kur'luların beklediği prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

'EN ÖNEMLİ GELİRİMİZ PRİM GELİRLERİ'

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak zorunda olduklarını belirten Bakan Işıkhan bunu prim gelirleriyle yapabildiklerini, en önemli gelirin bu primler olduğunu söyledi.

Vatandaşların mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya çalıştıklarını söyleyen Işıkhan, Bağkurluların beklentisini saygıyla karşıladıklarını söyledi. 'Kesinlikle endişeniz olmasın' diyerek Bağ Kur'lulara seslenen Bakan Işıkhan Bağ Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesinin seçim öncesi verilen vaatlerden olduğunu ve mutlaka yerine getirileceğini söyledi

Kaynak: Haber MERKEZİ