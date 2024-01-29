Bakanlıktan kadınlara destek paketi açıklandı: İşte şartlar

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik yeni bir sosyal destek programını duyurdu. Bu program kapsamında ev hanımlarına 12.000 TL'lik bir ödeme yapılacağı belirtildi. Bakanlık, bu ödemenin ev hanımlarının ekonomik bağımsızlığını artırmayı ve aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçladığını ifade etti.

12.000 TL ÖDEME GÜNDEMDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni yılda sosyal destek ödemelerini artırarak vatandaşlara yeni bir gelişme verdi. Bu ödemelerden biri de ev hanımlarına yönelik olarak yapılan 12.000 TL'lik destek ödemesi. Bakanlık, bu ödemeyle ev hanımlarının ekonomik olarak güçlenmesini ve aile bütçesine katkıda bulunmasını amaçlıyor. Ev hanımları, bu destekten yararlanmak için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan ilki, bakanlığın belirlediği başvuru adreslerine başvurmak.



AYLIK OLARAK HESAPLARA YATIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak 12.000 TL'lik bir destek programı başlattığını duyurdu. Bu program kapsamında, bu kadınlara aylık 1000 TL ödeme yapılacak ve bu ödeme yılda 12.000 TL'ye ulaşacak. Bu desteğin amacı, eşini kaybeden kadınların hayatlarını sürdürebilmeleri ve topluma yeniden entegre olabilmeleri için maddi ve manevi bir katkı sağlamaktır. Bu destekten yararlanmak isteyen kadınlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya e-Devlet'e başvuruda bulunabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemelerin iki ayda bir yapılacağını ve başvuru şartlarının kolaylaştırılacağını belirtti.

Kaynak: Haber MERKEZİ