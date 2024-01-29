Bir ilde daha ekmeğe zam...

Samsun Çarşamba ilçesinde ekmek fiyatlarına yapılan zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Çarşamba Fırıncılar Odası, 230 gram ekmeğin gramajını 250 grama çıkarırken, fiyatını da 10 TL'ye yükseltti. Böylece Çarşamba ilçesinde ekmek fiyatları Samsun merkez ile aynı seviyeye geldi. Ekmek fiyatlarındaki artışın gerekçesi olarak fırıncıların maliyetlerinin yükselmesi gösterildi.
ÇARŞAMBA FIRINCILAR ODASI'NA GÖRE;
7,5 TL'den satılan 230 gram ekmeğin gramajı 250 grama, fiyatı ise 10 TL'ye çıktı.
500 gram ekmeğin fiyatı 20 TL,
750 gram ekmeğin fiyatı 30 TL,
1000 gram ekmeğin fiyatı 40 TL olarak açıklandı.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.