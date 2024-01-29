Yargıtay'dan son nokta: Bunu yapmadan önce bin kere düşünün... Ağır cezası var!

Bazı anne ve babalar evlatlarını bazı davranışları nedeniyle mirastan çıkarabilir. Anne ve babaya suç işleyen evlat veyahut yükümlüklere uymuyorsa mirastan alı koyabilir. Örneğin ailenin parasını çalan evlat mirastan mahrum bırakılabilir.

TELEFONA CEVAP VERMEMESİ YETİYOR

Fakat Yargıtay’ın emsal kararlarındaki bu ayrıntı dikkat çekti. Kararda Evlat, anne ve babaya bakmaması veya ziyaret etmemesi mirastan çıkarabilmesinde yeterken hatta telefonlara cevap vermemesi ve yüzlerine kapatması bile yettiği belirtildi. Bu neticede çoğu miras hakkı bulunanlar için dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı oldu.

BİR ANNE VEYA BABA ÇOCUĞUNU MİRASINDAN NASIL ÇIKARIR?

Bulunduğunuz bölgenin noter şubesine giderek resmi vasiyetnameyi hazırlayarak çocuğunuzu neden mirastan çıkardığınızı belirteceksiniz.

TÜRK MEDENİ KANUNU'NUNDA GEÇİYOR

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 510.-511. maddeleri hükümleri uyarınca yasal şartları sağlanması hâlinde, anne ve babanın çocuklarını mirastan ret hakkının mevcut olduğu belirtiliyor. Anne ve baba, çocuğunu mirasından mahrum bırakabilir.

Kaynak: Haber MERKEZİ