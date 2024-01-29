- Sağlık

Maden suyu meğer böyle tüketiliyormuş: Yararlı tüm şeyler gidiyor...

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Maden suyunu tüketirken bunlara mutlaka dikkat edin. Meğer yıllarca yanlış biliyormuşuz.

Maden suyu meğer böyle tüketiliyormuş: Yararlı tüm şeyler gidiyor... mask
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Yemeklerden sonra vazgeçilmez olan maden suyunu yıllardır yanlış tüketmiş olabilirsiniz. Uzmanlar doğru tüketim konusunda uyarılarda bulunuyor.

Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Vücudun gün içinde kaybettiği minarelleri günde 2 şişe maden suyu içerek kazanabilirsiniz.

İçerisinde magnezyum bulunan maden suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca maden suyu şeker hastalığına iyi gelirken böbrek taşı oluşumunu engelliyor.

1 SAAT KURALINA DİKKAT

Faydası saymakla bitmeyen maden suyunun tüketirken dikkat edilmesi gerekiyor. Maden suyunu yemekten en az 1 saat sonra tüketilmesi gerekiyor.

Uzmanlar maden suyunu tüketirken bu hatanın yapılmamasına dikkat çekiyor.

SAKIN BÖYLE TÜKETMEYİN

Yemeğin hemen üzerine içilen maden suyu mide asitlerinde dengesizlik yaratabilir. Maden suyunu şişede içmek herhangi bir kabarcıklaşma meydana getirmezken bardağa boşalttığı takdirde oluşan köpürme yararlı gazların kaçmasına sebep oluyor.

Uzmanlar maden suyunun faydalarından yararlanılabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesini gerektiğin belirtiyor.

Diğer türlü maden suyunun içerisindeki minerallerin yok olmasına neden olabilir.

Kaynak: Haber MERKEZİ

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29 Oca 2024 - 04:36 - Sağlık

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