Emekli aylığında şok eden gelişme: Havalara zıplataca 17 bin TL detayı...

Emekli maaşlarına ilk olarak yüzde 42,57 oranında zam yapılmıştı. Söz konusu bu zam milyonlarca emeklinin tepkisini çekince zam oranı arttırılarak %49,25’e çıkarıldı. Emekliler henüz ara farkı almadı lakin en düşük emekli maaşına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Ünlü ekonomist tarihleri duyururken yeni zamma ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 42,57 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika paylaşımıyla emekli maaşlarındaki artış oranı Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu hamle, tüm emeklilerin eşit oranda zam almasını sağlayacak.

Daha önce en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira iken, yapılan bu artışla birlikte 10 bin liraya yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından, TBMM'de alınan kararla SSK ve Bağkur emeklileri için de emekli maaşları yüzde 49,25 oranında artırıldı.

ÜNLÜ EKONOMİST ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Bu gelişmelerin ardından ünlü ekonomist Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tahminde bulundu. Bozkurt, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde en düşük emekli aylığının 14.000-17.000 TL arasına çıkarılabileceğini öne sürdü. Bu iddia, ekonomi gündemine bomba gibi düştü ve emekliler arasında büyük bir beklenti oluşturdu.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, emekliler için önemli bir maddi rahatlama ve refah artışı anlamına gelecek. Özellikle ekonomik koşulların zorladığı bir dönemde, emeklilerin gelirlerindeki bu artış, hayat standartlarında önemli bir iyileşme sağlayabilir.

Emekli maaşlarındaki bu beklenen artış, yerel seçimler öncesinde siyasi arenada da önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Hem ekonomi hem de siyaset çevrelerinde bu konu üzerine tartışmalar devam ederken, emeklilerin ve ailelerinin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak.

Kaynak: Haber MERKEZİ