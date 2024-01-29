Oba'da puanlar paylaşıldı 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul ekibi Pendikspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında geliştirilen ataklar sonuç vermeyince taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Corendon Alanyaspor, 71. dakikada Oğuz Aydın'ın şutunda ters vuruş yapan İbrahim Akdağ'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ancak, hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Pendikspor, 78'de gelişen atakta Thiam ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Corendon Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi. Kalan dakikalarda ise gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı. Corendon Alanyaspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor ise puanını 23'e çıkardı. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.