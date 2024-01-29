Oba'da puanlar paylaşıldı 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul ekibi Pendikspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında geliştirilen ataklar sonuç vermeyince taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Corendon Alanyaspor, 71. dakikada Oğuz Aydın'ın şutunda ters vuruş yapan İbrahim Akdağ'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ancak, hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Pendikspor, 78'de gelişen atakta Thiam ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Corendon Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi. Kalan dakikalarda ise gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı. Corendon Alanyaspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor ise puanını 23'e çıkardı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ