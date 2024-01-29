Mehmet Şahin ALOSDER'in konuğu oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Ekip arkadaşlarım ile birlikte Alanya Otomobil Severler Derneği (ALOSDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldık. Ana konusu 'Alanyamız' olan bu güzel programa beni ve ekip arkadaşlarımı davet eden dernek başkanımız Celal Buhan Bahar’a, Başkan Yardımcılarımız Furkan Özalp ve Volkan Tülü ile tüm dernek üyelerine nazik davetleri için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.