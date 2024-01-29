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Mehmet Şahin ALOSDER'in konuğu oldu

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Alanya Otomobil Severler Derneği (ALOSDER) tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı.

Mehmet Şahin ALOSDER'in konuğu oldu mask
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Ekip arkadaşlarım ile birlikte Alanya Otomobil Severler Derneği (ALOSDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldık. Ana konusu 'Alanyamız' olan bu güzel programa beni ve ekip arkadaşlarımı davet eden dernek başkanımız Celal Buhan Bahar’a, Başkan Yardımcılarımız Furkan Özalp ve Volkan Tülü ile tüm dernek üyelerine nazik davetleri için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Alanya, başkan, haber, Otomobil, Sosyal

29 Oca 2024 - 03:31 - Siyaset

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