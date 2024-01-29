Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Yeşilırmak Caddesi’nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15- 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi. Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.