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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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ANTALYA'DA otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada mask
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Yeşilırmak Caddesi’nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15- 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi. Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

Kaynak: DHA

# devam, Belediye, çocuk

29 Oca 2024 - 02:50 - Asayiş

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