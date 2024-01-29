29 Oca 2024 - 02:47 - Gündem

İl Sağlık Müdürü şantiyeleri gezdi

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, yapımı devam eden Döşemealtı Devlet Hastanesinin şantiyesini gezdi. Ekingen, Antalya'da sunulan sağlık hizmetlerini ve inşası devam eden sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için ziyaretlerini Döşemealtı'nda sürdürdü.