Kaymakama asayiş brifingi

ALANYA Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Kaymakam Refiki Tarık Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve birim amirleri tarafından Kaymakam Ürkmezer’e kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili şehrin asayiş, trafik ve güvenlik durumları hakkında bilgi verilerek değerlendirmelerde bulunuldu. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.