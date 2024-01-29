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Kaymakama asayiş brifingi

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Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’e, 2022-2023 yıllarındaki asayiş, trafik ve güvenlik çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı

Kaymakama asayiş brifingi mask
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ALANYA Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Kaymakam Refiki Tarık Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve birim amirleri tarafından Kaymakam Ürkmezer’e kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili şehrin asayiş, trafik ve güvenlik durumları hakkında bilgi verilerek değerlendirmelerde bulunuldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Alanya, ilgili, İlçe, fatih, Emniyet

29 Oca 2024 - 01:52 - Gündem

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