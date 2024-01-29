Kaymakama asayiş brifingi

ALANYA Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Kaymakam Refiki Tarık Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve birim amirleri tarafından Kaymakam Ürkmezer’e kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili şehrin asayiş, trafik ve güvenlik durumları hakkında bilgi verilerek değerlendirmelerde bulunuldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber MERKEZİ