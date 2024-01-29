Market fiyatlarına kızdı, kasada canına kıydı

Alınan bilgilere göre, Kalaba beldesinde kız arkadaşının terk ettiği S.K. (34), akşam saatlerinde alışveriş yapmak için girdiği markette yanında bulunan silahla intihar etti. Market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşlar, bir anlık şokun ardından jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri market çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.