- Asayiş

Market fiyatlarına kızdı, kasada canına kıydı

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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bir şahıs, girdiği markette cinnet geçirerek silahla kendini vurarak intihar etti.

Market fiyatlarına kızdı, kasada canına kıydı mask
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Alınan bilgilere göre, Kalaba beldesinde kız arkadaşının terk ettiği S.K. (34), akşam saatlerinde alışveriş yapmak için girdiği markette yanında bulunan silahla intihar etti. Market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşlar, bir anlık şokun ardından jandarmaya  haber verdi. Olay yerine  gelen  jandarma ekipleri market çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken,  sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Oca 2024 - 00:01 - Asayiş

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