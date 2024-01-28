2 hafta aralıksız devam eden yağışlı ve fırtınalı havalardan sonra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve Alanya’yı fırtına ve yağış için uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi,” Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın Antalya körfezinde bugün başlayan fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi