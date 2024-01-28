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Güneşli günler sona eriyor: Alanya ve Antalya'ya flaş uyarı

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Uzun süren yağışlı ve kapalı günlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Alanya ve Antalya için fırtına ve yağış uyarısı geldi.

Güneşli günler sona eriyor: Alanya ve Antalya'ya flaş uyarı mask
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2 hafta aralıksız devam eden yağışlı ve fırtınalı havalardan sonra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve Alanya’yı fırtına ve yağış için uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi,” Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın Antalya körfezinde bugün başlayan fırtınanın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, devam, Alanya, Yer, Antalya

28 Oca 2024 - 23:08 - Gündem

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