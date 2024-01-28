- Ekonomi

Toyota'dan yüzyılın icadı: Elektrikli, benzinli ve dizel motorların sonu geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Japon otomotiv devi Toyota'dan yüzyılın icadı denebilecek bir buluş geldi. Şirketten yapılan açıklamada yeni motor sistemlerinin hazır olduğu hatta üretime hazır oldukları bilgisi geldi.

Toyota'dan yüzyılın icadı: Elektrikli, benzinli ve dizel motorların sonu geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Japon otomotiv devi Toyota yüzyılın buluşunu açıkladı. Şirketin buluşu gelecekte elektrikli, benzinli ve dizel araçların sonunu getireceği düşünülen hidrojen teknolojisine (suya) dayanıyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

ÇOK UYGUN MALİYETLİ TEKNOLOJİLER

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

5 KG HİDROJENLE 485 KM YOL YAPIYOR

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF

Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

CO2 YAYMAYAN ÇEVRE DOSTU YAKIT

Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli  araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Otomobil, araç

28 Oca 2024 - 21:19 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Corendon Airlines hedef büyüttü mask
Corendon Airlines hedef büyüttü
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Meclise geldi... mask
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Meclise geldi...
Antalya ve Alanya'da tersine göç başladı: Satışlar durdu, Ev fiyatları dibe vurdu mask
Antalya ve Alanya'da tersine göç başladı: Satışlar durdu, Ev fiyatları dibe vurdu
Akaryakıta bir zam daha: Böylesi ilk defa oluyor mask
Akaryakıta bir zam daha: Böylesi ilk defa oluyor
Bakandan BAĞ-KUR'lulara duyuru: Prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülecek mi? mask
Bakandan BAĞ-KUR'lulara duyuru: Prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülecek mi?
Bakanlıktan kadınlara destek paketi açıklandı: İşte şartlar mask
Bakanlıktan kadınlara destek paketi açıklandı: İşte şartlar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber