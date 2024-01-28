28 Oca 2024 - 20:42- Magazin G:

Fazla kiloları canına maloldu: Ünlü sanatçı yağ aldırma operasyonunda can verdi

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Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, yağ aldırma operasyonu sırasında fenalaşıp vefat etti

Fazla kiloları canına maloldu: Ünlü sanatçı yağ aldırma operasyonunda can verdi mask
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Brezilya'nın tanınmış pop şarkıcısı Dani Li, karın, sırt bölgesinde yağ aldırma ve meme küçültme ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.
Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, karın ve sırt bölgesinden yağ aldırarak bir de meme küçültme operasyonu geçirmek için bıçak altına yattı. Ünlü isim, ameliyat esnasında yaşanan komplikasyonlar sonucu 42 yaşında yaşamını yitirdi.


Dani Li, cuma günü karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma, aynı zamanda meme küçültme ameliyatı geçirdi. Brezilya'nın Pinhais şehrinde gerçekleşen işlem sırasında komplikasyonlar yaşandı ve ünlü isim hemen yakındaki Curitiba'daki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak şarkıcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir soruşturmana sürüyor. Şarkıcının eşi Marcelo Mira, yerel kaynaklara yaptığı açıklamada "Dani'nin cenazesi Macapá'ya gelecek. Hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Cenaze töreni cumartesi günü olacak" dedi.


Dani Li, Brezilya'da 'Eu sou da Amazonia' (Ben Amazonluyum) adlı hit şarkısı ile geniş bir tanınırlık kazanmıştı. Amazon ormanlarında bulunan Afua'da doğan şarkıcı, beş yaşında şarkı söylemeye başlamış. Macapada 'Banda Sensaçao' adlı Brezilya pop müziği türündeki bir grup kuran şarkıcı, başarısıyla adından sıkça söz ettiriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Oca 2024 - 20:42 - Magazin

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