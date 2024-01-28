CHP Adayı Özçelik'ten Alanyalı pazarcılara söz

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, beraberinde CHP Alanya İlçe Örgütü Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve Adayları, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Yönetici ve Üyeleriyle birlikte Pazar esnafıyla dertleşti. Pazarda esnaf, günden güne zorlaşan çalışma koşullarından dert yanarken, alışverişe gelen vatandaşlarımızın ise ürünlerin pahalı olmasından şikâyetçi oldukları görüldü.

Özçelik: "Pazar esnafımızın şikâyetlerine kayıtsız kalamayız."

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Dünyada ürettiği ürünün fiyatını belirleyemeyen tek üretici grubu maalesef çiftçilerdir. Çiftçilerimiz ağır üretim maliyetleri karşısında maalesef savunmasızdırlar. Çiftçilerimiz, üretim maliyetlerindeki aşırı artışa karşın ürettikleri ürünleri ederinden satamamaktadırlar. Öte yandan, adeta iliklerimize kadar işleyen ekonomik kriz vatandaşımızın alım gücünü alıp götürmüştür, bu nedenle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın pazar filesini doldurması imkânsız hale gelmiştir. Pazar esnafımız ise üreticilerimiz ile tüketicilerimiz arasında sıkışıp kalmıştır.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Adayı Özçelik, Pazar esnafımızın, çiftçilerimizin ve sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için ellerinden gelenden fazlasını yapmak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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