PARTİ Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşti. Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, " Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhittin Böcek oldu" dedi.
Sosyal medya hesabından adaylığını gece saatlerinde duyuran Muhittin Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti’mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. ( Haber MERKEZİ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.