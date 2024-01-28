PARTİ Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşti. Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, " Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhittin Böcek oldu" dedi.

Sosyal medya hesabından adaylığını gece saatlerinde duyuran Muhittin Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti’mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. ( Haber MERKEZİ)