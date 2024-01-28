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CHP'nin Alanyalı PM Üyesi Yeni Alanya'ya açıkladı: Antalya Büyükşehir Adayı Böcek

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Yerel seçimlere yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi, adaylarını belirlemek üzere MYK'yı topladı. Bu toplantıda belirlenen isimler parti meclisine iletildi

CHP'nin Alanyalı PM Üyesi Yeni Alanya'ya açıkladı: Antalya Büyükşehir Adayı Böcek mask
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PARTİ Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşti. Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, " Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhittin Böcek oldu" dedi.

Sosyal medya hesabından adaylığını gece saatlerinde duyuran Muhittin Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti’mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. ( Haber MERKEZİ)

# Yer, başkan, Sosyal, Alanya, Belediye, Antalya, haber

28 Oca 2024 - 20:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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