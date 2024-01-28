ALANYA'DA 7 yıldır oğluyla birlikte yerleşik olarak yaşayan Zinaida Vladimirovna Pakhomova (37) ve oğlu Vladimir Pakhomov'dan (9) haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre Pakhomova, sömestr tatili nedeniyle tur satın alarak Alanya'dan oğlunu Kayseri'ye tatile götürdü. Son olarak dün (Cumartesi) Kayseri'den Alanya'daki arkadaşlarını arayan Pakhomova, "Tur otobüsünde giderken polis kontrol yaptı. İkamet sürem henüz yeni dolmuştu. Yeni ikamet için başvuru yapmıştım. Bu yüzden otobüsten indirildik" dedi.



Daha sonra Pakhomova'dan bir daha haber alamadıklarını söyleyen Alanya'da yaşayan arkadaşı Yuliya Yetgin "Cep telefonu sürekli kapalı. Ulaşamıyoruz. Asla cep telefonunu kapatmazdı. Oğlu Türk erkek arkadaşından oldu ve bu konuda davası devam ediyor. 7 yıldır Alanya'da yaşıyordu. Rusya'daki tüm akrabaları öldü, sadece yakını olarak Alanya'da yaşayan arkadaşları var. Endişeliyiz. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'dan yardım istiyoruz. Bizler arkadaşımızdan haber almak istiyoruz. Arkadaşımızın nerede, ne durumda olduğunu bilen varsa lütfen 0534 848 07 02 numaralı telefonu arasın" dedi. (Toygar DİM)