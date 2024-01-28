Alanya kırsalında Şahin'e coşkulu karşılama

Şıhlar, Fakırcalı ve Kocaoğlanlı Mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile karşılanan Şahin, tüm mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşıp, sohbet ederek beklentilerini dinledi.

Siyasi hayatı boyunca çalışmalarında halk ile iç içe olmayı önemseyen, sadece iyi gününde değil kötü gününde de yanlarında olmaya özen gösteren, halk odaklı politikaları ve etkileşimiyle dikkat çeken Şahin’ e Şıhlar, Fakırcalı ve Kocaoğlanlı Mahallelerinden verilen destek kimseyi şaşırtmadı.

ALANYA’DA HİZMET GİRMEYEN NOKTA KALMAYACAK

Program kapsamında mahalle sakinlerine yaptığı konuşma ile sağlık, altyapı ve çevre gibi konular başta olmak üzere projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, vatandaşlara da söz vererek onların beklenti ve önerilerini dinledi. Şahin, her zaman yaptığımız gibi şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile her bir vatandaşımızın fikirlerini dinleyerek Alanya’mızda hizmet girmeyen nokta bırakmayacaklarını belirtti.



VATANDAŞLARDAN DOĞU MAHALLE YAYLALARINA AMBULANS HİZMETİ İÇİN ÖZEL TEŞEKKÜR



Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, “Mehmet Şahin’i ilk kez burada görmüyoruz. Sadece düğünlerimizde değil, kötü günlerimizde de yanımızda oldu. Özellikle Mehmet Şahin’in ticaret odası başkanlığı görevindeyken doğu mahalle yaylaları için hizmete soktuğu ve üç yıldır hizmet etmeye devam ambulanslar ve sağlık hizmetleri bizler için çok önemliydi bu konuda da duyarlılık göstererek elini taşın altına koydu ve bu hizmetin bize gelmesini sağlayarak birçok hayatın kurtulmasına vesile oldu. Hiçbir zaman unutamayacağımız bu hizmeti için kendisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi