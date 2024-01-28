Mahmutlar Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

İNCELEMEDE esnasında İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yüklenici firma ile görüşen Başkan Tavlı, kısa süre içerisinde yeni Gençlik Merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine açmak istediklerini söyledi. Başkan Tavlı, " Mahmutlar Mahallemize kazandıracağımız, gençlerimizin harika vakitler geçireceği Gençlik Merkezi'miz de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe Spor Müdürümüz Sn. Emre Kıldırgıcı ve yüklenici firma ile yaptığımız görüşmede çok kısa bir süre içerisinde Gençlik Merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacaklarını belirttiler. Bu güzel eseri bölgemize kazandırılmasında büyük emeği ve katkısı bulunan başta sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bölgemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.