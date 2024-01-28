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Mahmutlar Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

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AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahmutlar Mahalle Başkanı, Mahmutlar Mahallesine yapılan Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Mahmutlar Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor mask
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İNCELEMEDE esnasında İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yüklenici firma ile görüşen Başkan Tavlı, kısa süre içerisinde yeni Gençlik Merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine açmak istediklerini söyledi. Başkan Tavlı, " Mahmutlar Mahallemize kazandıracağımız, gençlerimizin harika vakitler geçireceği Gençlik Merkezi'miz de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe Spor Müdürümüz Sn. Emre Kıldırgıcı ve yüklenici firma ile yaptığımız görüşmede çok kısa bir süre içerisinde Gençlik Merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacaklarını belirttiler. Bu güzel eseri bölgemize kazandırılmasında büyük emeği ve katkısı bulunan başta sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bölgemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mahmutlar, başkan, Yer, İlçe, spor

28 Oca 2024 - 18:19 - Gündem

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