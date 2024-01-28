İkna yolu ile tüm malvarlığını elinden alındığını iddia eden yaşlı kadın mahkemeye başvurdu.
ÖĞRETMENLİKTEN EMEKLİYMİŞ
İstanbul'da yaşayan, öğretmenlikten emekli olan 79 yaşındaki kadın, Fatih'teki ailesinden kalma apartmanın tek mal sahibiydi. Birgün'ün iddiasına göre, 2011 yılında Menzil Cemaati mensupları, kadına ulaşarak "Dini hizmetleri olan bir vakfın temsilcileri olduklarını" belirterek tüm mal varlığını vermesini istedi.
KALAN DAİRELERE SATIŞ VAADİ İMZALAMIŞ
Yine iddiaya göre, kadın ikna edilerek altı dairesinden dördünü vakfa bağışladı ve bağış sözleşmesi imzaladı. Tapusu olmayan iki dairesi için de bir Menzil Cemaati yetkilisi ile 100 bin TL'lik satış vaadi sözleşmesi için anlaştı.
YAŞLI KADIN DAVA AÇTI
Ancak kadın, 2017 yılında tüm mal varlığının gittiği ve zor duruma düştüğünü öne sürerek, söz konusu Menzil Cemaati yetkisiline dava açtı.
Emekli öğretmen mahkemede, 'tüm mal varlığını devrettiği için hayatını sürdürecek bir şeyinin kalmadığını, kendisini aciz hissettiği, cemaat mensupları ile görüşme istediğinde kötü muamele ile karşılaştığını' söyledi.
Kaynak: BİRGÜN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.