Pandemi dönemi ile birlikte ertelenen eski ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe giriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyetler için belirlenen yenileme tarihi 31 Aralık 2022 olmuştu, bu tarih yoğunluk yaşandığından ertelenerek 31 Aralık 2024’e çekildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ehliyeti 1 Ocak 2016 yılından öncesine ait olanların, bu belgelerini yılın sonuna kadar yenilemeleri gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı duyuruya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların yeni tip ehliyet için başvurularının gecikmesi ve sonrasında yoğunluğun yaşanması nedeniyle eski sürücü belgelerinin değişim tarihi ertelendi.

Bu karara göre 1 Ocak 2016 yılından önce verilen eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Son olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri için ödenecek ceza belli oldu. Sürücüler, ehliyetlerini yeni tip olarak kullanmaya devam etmezlerse ve eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkarlarsa ödemeleri gereken para cezası 4 bin 64 TL olacak. Bu ceza, 2015 yılı içerisinde ödenmeye başlanacak ve ehliyet yenilenmedikçe katlanarak artması öngörülüyor.

Sürücüler ehliyetlerini yenilemek için çok sayıda soru işaretine sahip. Konuyla ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki, eski ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Sürücülerin yeni sürücü belgelerine geçmeleri için ödemeleri gereken değişiklik masrafı toplam 15 TL olacak. Ehliyet değiştirme ücreti olarak belirlenen bu ücret, 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinin toplamını ifade ediyor.

Eski ehliyetleri yeni tip olarak değiştirmek isteyenlerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu almaları gerekiyor. Bunun için müdürlüğün internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alınabiliyor. Ehliyet yenileme ücreti yatırıldıktan ve istenen belgeler hazırlandıktan sonra yenileme işlemi gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi