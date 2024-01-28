Korkunç olay! Derede kadın cesedi bulundu

Düzce’de, Yörük köyünde dere içerisinde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm sebebi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yörük köyünde meydana geldi. Köyde bahçesine giden bir kişi, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kadın dereden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise kadının kimliği tespit edilemedi. Kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA