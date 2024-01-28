28 Oca 2024 - 15:45- Siyaset G:

CHP Alanya’dan gençlere çağrı

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Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Alanya halkı ile buluşması için planlanan tanıtım toplantısı 30 Ocak Salı saat 12.00'de yapılacak

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Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek tanıtım toplantısı için hazırlıklarını tamamlayan çalışma ekibi halka açık davetini 3 farklı mesajla yaptı. Osman Tarık Özçelik adına Alanya halkı, parti üyeleri ve gençlere hitaben yazılmış 150 bin SMS daveti gönderildi. Mesajında "Değerli Hemşehrim, huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımızı daha güzel bir Alanya'da yaşatmak için yola çıktık." diyen Özçelik, "Sevgili gençler bu yolculukta sizlerin yol arkadaşlığı benim için en büyük güç olacaktır" dedi. Özçelik mesajında herkesi 30 Ocak Salı günü saat 12.00'de AKM'de yapılacak tanıtım törenine davet etti.

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28 Oca 2024 - 15:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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