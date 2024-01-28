CHP Alanya’dan gençlere çağrı

Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek tanıtım toplantısı için hazırlıklarını tamamlayan çalışma ekibi halka açık davetini 3 farklı mesajla yaptı. Osman Tarık Özçelik adına Alanya halkı, parti üyeleri ve gençlere hitaben yazılmış 150 bin SMS daveti gönderildi. Mesajında "Değerli Hemşehrim, huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımızı daha güzel bir Alanya'da yaşatmak için yola çıktık." diyen Özçelik, "Sevgili gençler bu yolculukta sizlerin yol arkadaşlığı benim için en büyük güç olacaktır" dedi. Özçelik mesajında herkesi 30 Ocak Salı günü saat 12.00'de AKM'de yapılacak tanıtım törenine davet etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.