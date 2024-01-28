Alanya'da evinde fenalaşan kadın hastanede öldü

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Münire Şeker'in (49) yatak odasında hareketsiz bulan kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Şeker, kurtarılamadı. Şeker'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.