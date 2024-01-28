28 Oca 2024 - 15:42- Gündem G:

Alanya'da evinde fenalaşan kadın hastanede öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da evinde hareketsiz bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Alanya'da evinde fenalaşan kadın hastanede öldü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Münire Şeker'in (49) yatak odasında hareketsiz bulan kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Şeker, kurtarılamadı. Şeker'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

# Alanya, Mahmutlar, Hastane, sağlık, acil, Gelen, Mahmutlar Mahallesi, eğitim

28 Oca 2024 - 15:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber