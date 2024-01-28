28 Oca 2024 - 15:38- Gündem G:

Gazipaşa'da seçim: Cumhur İttifakı adayı Mustafa Aksoy anlatacak

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Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bugün Cumhur ittifakı (MHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy’u konuk edecek

Gazipaşa'da seçim: Cumhur İttifakı adayı Mustafa Aksoy anlatacak mask
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Alanya televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine yerel seçimi alacak. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu Cumhur ittifakı ( MHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy, olacak. Dim TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Gazipaşa için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor? Gazipaşa’nın turizm geleceğini nasıl görüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasına yanıt verecek. Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.

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28 Oca 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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