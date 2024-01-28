28 Oca 2024 - 15:30- Gündem G:

Emin Müftüoğlu'ndan Avrupa Başkanı'na plaket

ABONE OL Google News Sayfamız

Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'nde, Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Dellacasa'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Emin Müftüoğlu'ndan Avrupa Başkanı'na plaket mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Balkan Bisiklet Birliği'nin yıllık kongresi bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Olimpiyat Komitesi'nde yapıldı. Kongre, üye federasyonların katılımı ile gerçekleşti. Kongreye Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Başkan Yardımcısı Enrico Dellacasa da katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Enrico Dellacasa'ya verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

# emin müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği, türkiye, başkan

28 Oca 2024 - 15:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Feci kaza! Otomobil direğe çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber