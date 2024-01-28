Emin Müftüoğlu'ndan Avrupa Başkanı'na plaket

Balkan Bisiklet Birliği'nin yıllık kongresi bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Olimpiyat Komitesi'nde yapıldı. Kongre, üye federasyonların katılımı ile gerçekleşti. Kongreye Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Başkan Yardımcısı Enrico Dellacasa da katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Enrico Dellacasa'ya verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.