Emin Müftüoğlu'ndan Avrupa Başkanı'na plaket

Balkan Bisiklet Birliği'nin yıllık kongresi bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Olimpiyat Komitesi'nde yapıldı. Kongre, üye federasyonların katılımı ile gerçekleşti. Kongreye Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Başkan Yardımcısı Enrico Dellacasa da katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Enrico Dellacasa'ya verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.