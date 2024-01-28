28 Oca 2024 - 15:28- Gündem G:

Alanya’da çeyrek asırlık muhtar görevi bırakıyor

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Alanya’nın Kadıpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Öner, çeyrek asırlık muhtarlık göreni yıl bu yıl kendi isteğiyle bırakacağını açıkladı

Alanya’da çeyrek asırlık muhtar görevi bırakıyor mask
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Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde 1998 yılında sadece 25 yaşında iken Türkiye'nin en genç muhtarı olarak göreve başlayan Hasan Öner, 25 yıllık görev süresinin ardından bu yıl kendi isteğiyle muhtarlığı bırakma kararı aldığını açıkladı. Öner, yaptığı açıklamada, "İçinde hizmet tutkusu olan muhtar adaylarının önünü açmak gerekiyor. Koltuğa yapışıp kalmamak gerekiyor. Kadıpaşa Mahallesi'nde yıllardır hiç aday çıkmıyordu. Ben aday olmayacağımı açıklayınca 8 kişi aday oldu. Tüm adaylara eşit mesafedeyim. Elimden geldiği kadar adaylara yol göstermeye çalışıyorum. Tüm adaylara başarılar dilerim" şeklinde konuştu. Hasan Öner, görev süresi boyunca mahallede gerçekleştirdiği hizmetlerle tanınmış ve mahalle sakinlerinin sevgisini kazanmıştı. Muhtarlık görevini bırakma kararıyla birlikte, mahallede yeni bir dönem başlayacak.

‘MUHTARLIK EK İŞİMİZ DEĞİL, ASLI İŞİMİZ’

Kadıpaşa Mahalle Muhtar Adayı Hasan Aypak, “Muhtarlık ek işimiz değil, aslı işimiz diye yola çıktık. 7/24 görev bilgi tecrübe ile hizmet edeceğiz” dedi.

# Alanya, muhtar, aday, kişi, türkiye

28 Oca 2024 - 15:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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