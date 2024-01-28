Sevgiler Günü yaklaşıyor! Güller cep yakıyor

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken en çok tercih edilen hediyeler arasında Gül yer alıyor. Haliyle bu özel günde de diğer hediyeler gibi Gül'ün de fiyatı değişiyor. Bu yıl bir adet Gül fiyatındaki yükseliş gözlerden kaçmadı.

Konuya ilişkin açıklama Marka Geliştirme ve Sosyal Medya Uzmanı Berat Kızılel'den geldi. Kızılel, çiçek mağazalarında, giderleri sebebiyle çiçeği 125 TL'den satan mahalle arası çiçekçilerin, online çiçek ve hediye satan sitelerle gül adedini 75 TL'ye kadar düşürdükleri için rekabeti olanaksız kıldığını söyledi.

Hediye ve çiçek alışverişinde siparişinizin gününde gitmesini istiyorsanız güvenilir sitelerden alışveriş yapın diyen Kızılel, özetle şunları kaydetti:

'625-750 TL'YE VARABİLİYOR'

“Sevgililer Günü yaklaşıyor. Her yıl çiçekçilerin umudu bu günde. Ancak artan maliyetler çiçekçi esnafını da vurduğu için geçtiğimiz yıl 50-75 TL arasında satılan gül adet fiyatı bu yıl 125-150 TL arasında gidip geliyor. Bu durumda bir sevgiliye alınacak en az 5 adetlik bir gül buketi bu hesapla 625-750 TL'ye varabiliyor. Bu da pek çok kişiyi ister istemez online çiçek ve hediye satış sitelerine yönlendirecek.

"BUKET FİYATI 375'TEN BAŞLIYOR"

Bu sitelerde gül buketi satış fiyatı 375'ten başlıyor. Bu yüzden yönelme bu sitelere olacaktır. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken nokta güvenilir sitelerden alışveriş yapmak. Bir de çok fazla sipariş alındığı için gece saatlerinde siparişinizi sevgilinize teslim etmek zorunda kalabilirler. Vaktinde ulaşmasını isteyenler, siparişlerini erkenden oluştururlarsa daha kazançlı çıkarlar. Bir de esnafı da unutmayıp, onlardan da alışveriş yapmaları özenini göstermek çiçekçi esnafının ayakta kalması için duyarlı bir davranış olacaktır.”

Kaynak: KARAR