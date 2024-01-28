28 Oca 2024 - 14:46- Gündem G:

4 gündür kayıp olan kuzenler bulundu!

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Adana'da 4 gündür kayıp olan kuzenler bulundu.2 kuzen ifadelerinin ardından eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.

4 gündür kayıp olan kuzenler bulundu! mask
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Adana'da 4 gündür kayıp olarak aranan R.H.G. (14) ile kuzeni H.T. (17) polis ekiplerince bulundu. İfadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 23 Ocak'ta evlerinden markete gitmek için çıkan R.H.G. ile kuzeni H.T. aynı mahalledeki Kasım Gülek Çocuk Parkı'nda buluştu. İddiaya göre; R.H.G.'nin babası H.G. (47) parkın önünden geçtiği sırada kuzenleri sigara içerken gördü. Paniğe kapılan kuzenler, koşarak kaçtı. 2 kuzen akşama kadar evlerine gelmeyince, aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde R.H.G.'yi Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı'nda bankta otururken; H.T.'yi ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yürürken buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, ifadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.

Kaynak: DHA

# Kayıp, kuzen, Adana, Polis, çocuk

28 Oca 2024 - 14:46 DHA Adana- Gündem

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